I Top e Flop di Como-Reggina: Ricci ed Hernani i più pimpanti

Cutrone non basta ai lariani

Allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como termina 0-1 il match tra Como e Reggina, mister Inzaghi cambia la formazione e torna alla vittoria dopo il brutto stop rimediato nella scorsa giornata, risultato importante per i Calabresi che possono gioire per i pari rimediati da Genoa e Ternana. I top di Rnp:

I TOP:

Ricci: Torna titolare e risponde subito presente, sfiora una rete nel primo tempo ma Ghidotti miracoloso salva il risultato, tra i migliori di oggi.

Hernani: Continua a convincere con un’altra grandissima prestazione, il centrocampista brasiliano regala la vittoria agli amaranto grazie alla sua freddezza dagli 11 metri, uno dei migliori centrocampisti in cadetteria che convince in entrambe le fasi.

Cutrone: Tanta esperienza nonostante la sua giovane età, le squadre in cui ha militato in passato sono un biglietto da visita di un calciatore pieno di talento, unico tra i padroni di casa a mettere in difficoltà la retroguardia amaranto ma trova un prontissimo Colombi che gli nega la gioia del gol.

CARMELO ZAMPAGLIONE