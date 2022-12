Su indicazione della Questura di Como, in vista della gara Como-Reggina si rende noto ai tifosi amaranto quanto segue.

Il parcheggio dedicato ai veicoli della tifoseria ospite è sito in via Cristoforo Colombo, e dalle ore 11:30 sarà attivo un servizio di navetta gratuito per tutta la durata dell’incontro, sia per raggiungere lo stadio che per il successivo deflusso.

Fonte: reggina1914