Ultime News

Torna al successo la Pallacanestro Viola, che dopo il passo falso di Monfalcone si riscatta fra le mura amiche del PalaCalafiore nel turno infrasettimanale battendo Bergamo per 92-86 al termine di una gara molto equilibrata...

La Reggina comunica che il calciatore Joel Obi è stato sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del retto femorale della gamba destra. L’intervento, tecnicamente riuscito, si è reso necessario anche per...

La gara col Frosinone rappresenta già il passato, in casa Reggina l’attenzione è tutta rivolta alla trasferta di Como. “Partita che nasconde delle insidie così come tutte le partite di serie B – dichiara Mister...

Reggina

Su indicazione della Questura di Como, in vista della gara Como-Reggina si rende noto ai tifosi amaranto quanto segue. Il parcheggio dedicato ai veicoli della tifoseria ospite è sito in via Cristoforo Colombo, e dalle ore 11:30...