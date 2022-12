Como-Reggina, i precedenti ufficiali: una sola vittoria amaranto sul Lago

Sono 11 gli incontri ufficiali tra le due formazioni in serie A, serie B e Coppa Italia: 6 pareggi, 4 sconfitte e solo una vittoria per gli amaranto

Dopo la sconfitta interna rimediata contro la capolista Frosinone la Reggina si prepara ad affrontare il Como nel prossimo turno di campionato. Trasferta tradizionalmente ostica per gli amaranto, che negli 11 precedenti ufficiali disputati in Lombardia sono riusciti ad ottenere la vittoria solamente in un’occasione, a fronte invece di 6 pareggi e 4 sconfitte.

Il primo incontro in assoluto fu proprio in serie B nel 1969, con le due squadre che si divisero la posta in palio con il risultato finale di 1-1. Le due formazioni si scontreranno nuovamente nella stagione successiva, ma ancora una volta la sfida sarebbe finita in parità. La prima e unica vittoria amaranto risale invece al 20 gennaio 2002: gli uomini di Colomba riuscirono ad imporsi per 1-2 sulla formazione biancoblù, grazie alla doppietta realizzata da Davide Dionigi. Al termine di quella stagione, Reggina e Como riuscirono entrambe a conquistare la promozione in massima serie.

Di seguito, i precedenti ufficiali tra Como e Reggina:

Serie A – 29.09.2002 Como-Reggina 1:1

Serie B – 20.01.2002 Como-Reggina 1:2

Serie B – 01.10.1989 Como-Reggina 1:1

Serie B – 09.12.1973 Como-Reggina 1:0

Serie B – 18.03.1973 Como-Reggina 0:0

Coppa Italia 27.08.1972 Como-Reggina 0:0

Serie B – 26.03.1972 Como-Reggina 1:0

Serie B – 13.06.1971 Como-Reggina 2:0

Serie B – 28.12.1969 Como-Reggina 2:2

Serie B – 13.04.1969 Como-Reggina 1:1

Serie B – 18.12.2021 Como-Reggina 1:1

