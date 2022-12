Serie B, il Giudice Sportivo: ammende per la Reggina e per Menez

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 16^ giornata, fermando per un turno tre calciatori: Giuseppe Bellusci dell’Ascoli, Hamza El Kaouakibi del Benevento e Giuseppe Mattia Carriero del Cittadella.

Per quanto concerne la Reggina, la società ha ricevuto un’ammenda di € 4.000,00 “per avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, un accendino e una bottiglietta d’acqua semipiena”. Un solo ammonito tra gli amaranto contro il Frosinone, Jeremy Menez alla seconda sanzione di questo campionato; per lui c’è anche una sanzione economica di € 1.500,00 “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.”