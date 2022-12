Top e Flop di Reggina-Frosinone: Giornata storta per Camporese e gli altri

Dopo cinque risultati utili il Frosinone domina al Granillo. Gli uomini di Inzaghi non convincono e nella ripresa il Frosinone prende il sopravvento iniziando la prima fuga della stagione.

TOP – Insigne: In passato una sua rete salvò gli amaranto nel match di andata dei play out, oggi, invece è il migliore in campo della squadra Ciociara, impensierisce tante volta la retroguardia Calabrese e poi con un tiro al volo trova il gol.

FLOP – Camporese: Perde palla commettendo una grave ingenuità che costa la rete del vantaggio ospite, giornata no per il difensore amaranto.

Carmelo Zampaglione