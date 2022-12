Reggina, Inzaghi: “Sconfitta meritata, ma non bisogna abbattersi. Soddisfatti del nostro percorso!”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Frosinone, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha analizzato la sconfitta della Reggina, sottolineando la forza della formazione avversaria. Queste le sue dichiarazioni:

“Nei primi trenta minuti era una partita equilibrata, ma poi dopo il gol del Frosinone ci hanno tagliato le gambe. Dopo una sconfitta bisogna subito ripartire, andiamo avanti perché si rigioca tra due giorni. Il Frosinone ha dimostrato di essere forte perché lavorano da due anni e mezzo con lo stesso tecnico. Noi siamo partiti tre mesi fa, giocarcela con loro è motivo di orgoglio. Da ogni partita c’è qualcosa da portare a casa, oggi eravamo in ritardo sulle seconde palle. Se vado ad analizzare la partita sino al loro gol la partita era in equilibrio. Anche attraverso gli errori cresceremo, dobbiamo conoscerci meglio.

L’allenatore piacentino si è poi soffermato sul percorso della squadra in campionato, elogiando l’impegno e le qualità dei suoi ragazzi: “Siamo soddisfatti del nostro percorso, il Frosinone ha vinto meritatamente e andiamo avanti. Menez? Penso che non sia niente di grave, cercheremo di recuperare energie per la gara di Como. Abbiamo una classifica straordinaria con tre punti sulla terza. Guardiamo con entusiasmo al futuro nonostante la sconfitta di oggi“.

s.r.