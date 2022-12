Coppa Italia Dilettanti, un doppio pareggio promuove in finale Gioiese e Promosport

Saranno Gioiese e Promosport ad affrontarsi venerdì 23 dicembre nella finale della Coppa Italia Dilettanti. Un doppio pareggio maturato nelle due semifinali di ritorno proietta le due matricole di Eccellenza, attualmente al primo e al terzo posto in campionato, alla sfida per l’assegnazione del primo trofeo stagionale.

Tutto facile per la Gioiese che aveva già ipotecato la finale vincendo la gara di andata contro il Gioiosa per 5-0. Al “Polivalente” il match termina sul risultato di 1-1, la rete viola del giovane talento Benkhalqui. Era ancora in bilico invece la situazione nell’altra sfida: la Promosport si era aggiudicata la partita di andata per 3-2 proprio in extremis e la Morrone avrebbe potuto sfruttare le due reti segnate in trasferta per vincere di misura; al “Popilbianco” la squadra di mister Infusino all’82’ trova il gol del vantaggio con Nicoletti, una rete che varrebbe la finale, ma come accaduto all’andata, al 90′ arriva la beffa con il pareggio di Colosimo che proietta la compagine di Claudio Morelli all’atto conclusivo del torneo.