Verso Reggina-Frosinone, Menez: “Un orgoglio essere il capitano amaranto”

Jérémy Ménez è intervenuto in conferenza stampa, a due giorni dal match con il Frosinone, rispondendo alle domande degli organi di informazione.

“Sono fiero ed orgoglioso di indossare la fascia da capitano della Reggina – ha esordito – La posizione di falso nueve esalta le mie caratteristiche. Il buon rapporto instaurato con i compagni e mister Inzaghi fa la differenza. Mi sto davvero divertendo“.

Sulle voci di un possibile ritiro: “So cosa posso dare alla squadra, anche se c’è stato un momento in cui ho pensato di smettere. Ero lontano dai miei figli e non era un bel periodo. Ho valutato bene, faccio il lavoro più bello del mondo e non potevo chiudere“.

Su Inzaghi: “In estate la notizia dell’arrivo di mister Inzaghi mi ha reso felice. E’ persona fantastica, seria e sincera. Sa come farmi giocare e io do risposta sul campo. Non voglio deluderlo né in campo né fuori, ma resto molto grato a mister Stellone“.

Sul campionato di Serie B: “Ci sono due/tre squadre forti in Serie B. Tra queste il Genoa mi sembra la migliore. È la squadra che ci ha fatto soffrire di più. Stanno attraversando un momento di difficoltà, però sono certo che ne verranno fuori e risaliranno la classifica. Però quando rivedo in tv le nostre partite provo momenti di grande piacere: non siamo Menez dipendenti e dobbiamo solo pensare a noi stessi, continuando a giocare così“.

In chiusura, sulla Nazionale Francese impegnata a Qatar 2022: “La Francia è un’ottima squadra, piena di giovani e con un grande allenatore. Non sono sorpreso dai risultati, ma per i Mondiali è ancora lunga. Conosco Mbappè: è un ragazzo con i piedi per terra. Se si concentra solo ed esclusivamente su cosa deve fare in campo, diventerà il prossimo pallone d’oro“.

