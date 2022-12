Serie B, Luigi Canotto eletto MVP del mese di novembre

Luigi Canotto MVP vince il Trofeo MVP della Serie BKT per il mese di novembre

Nessuno meglio di lui a novembre. L’attaccante della Reggina 1914 Luigi Canotto è stato nominato MVP della Serie BKT, succedendo a Massimo Coda del Genoa e Walid Cheddira del Bari.

I giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz), assieme ad Emanuele Stivala e Fabio Tocco, autori e founder di “Che Fatica La Vita Da Bomber”, hanno espresso voto unanime a favore del calciatore granata che ha avuto un rendimento costante ed elevato, nonché dato un apporto fondamentale alla squadra.

Le vittorie con Genoa e Venezia e il pareggio col Benevento nell’ultimo turno di novembre portano sempre la sua firma, a testimonianza di un mese estremamente proficuo per Canotto e per la Reggina stessa, rimasta imbattuta.

Per il classe ‘94 nato a Rossano (CS) tre partite, tutte da titolare, e tre gol a referto, meglio di chiunque altro. È anche il calciatore che a novembre ha effettuato più tiri totali (10), di cui 7 nello specchio della porta.

L’attaccante calabrese verrà premiato in occasione del big match Reggina – Frosinone, valido per la 16a giornata, durante il cerimoniale pre gara.

Nel pieno della maturità calcistica, Canotto ha vestito diverse maglie in giro per l’Italia, militando nel campionato cadetto prima tra le fila del Trapani, poi della Juve Stabia, ChievoVerona, Frosinone, fino all’approdo in granata a partire dalla stagione in corso.

