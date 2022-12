Serie B, il Giudice Sportivo: otto squalificati, Gagliolo in diffida

Il difensore amaranto è arrivato alla quarta ammonizione stagionale, per Hernani invece sono due

Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso noti i provvedimenti riguardanti la 15^ giornata. Sono 8 i calciatori squalificati, tutti per un turno: Gondo dell’Ascoli, Adorni del Brescia, Nandez Acosta del Cagliari, Venturi e Voca del Cosenza, Diaw del Modena, Rus del Pisa e Dickmann della Spal.

Per quanto concerne la Reggina, ammenda di € 1.000 “per avere, al 3° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica”. Nella sfida di Brescia è arrivata la quarta ammonizione per Riccardo Gagliolo che finisce dunque in diffida; secondo cartellino giallo ricevuto invece da Hernani.