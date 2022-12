Reggina-Frosinone, i precedenti ufficiali: predominio amaranto al Granillo

Sono 8 i precedenti ufficiali tra Regina e Frosinone al Granillo: 5 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi e solo una vittoria per i ciociari

Bilancio favorevole agli amaranto quello nei precedenti ufficiali tra Reggina e Frosinone, di fronte giovedì sera alle ore 15:00. Sono 8 i precedenti ufficiali tra le mura amiche del Granillo, con 5 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi ed una sola vittoria per i ciociari. Il primo Reggina-Frosinone in Serie B risale al 28 febbraio 2010: gli amaranto si imposero per 1-0 sugli ospiti grazie alla rete realizzata nei minuti inziali di gara da Franco Brienza.

L’unica vittoria dei gialloblù al Granillo risale invece al 10 maggio 2021. Le due squadre, entrambe salve ed aritmeticamente fuori dalla corsa Playoff, si sfidarono senza particolari pressioni nell’ultimo turno della stagione 2020/2021: in quell’occasione gli uomini di Fabio Grosso conquistarono i tre punti con un netto 0-4 firmato Ciano-Novakovich, quest’ultimo autore di una tripletta.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto:

SERIE C 74-75, 4^ giornata di ritorno (2/3/1975)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Castellini, Poppi (Palcologo), Scoppa, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Tripodi, Pianca, Magara, Campagna, Tivelli. Allenatore: Regalia.

Marcatori: Pianca, Tivelli.

SERIE C2 GIRONE D 83-84, 4^ giornata di ritorno (15/4/1984)

Reggina-Frosinone 1-0

Reggina: Giordano, De Giovanni, Lauri, Mondello, Caciti, Saviano, Marescalco, Moccia (Re), Spinella, Sciannimanico, Lauri. Allenatore: Tobia.

Marcatore: 67′ Saviano.

SERIE C2 GIRONE D 85-86, 5^ giornata di ritorno (23/2/1986)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Tarocco, Cracchiolo, Costaggiu (Geria), Figliomeni, Bellaspica, Macrì, Crucitti, Raggi, Perfetto, Amato, Spinella. Allenatore: Caramanno.

Marcatore: 3′ e 14′ Spinella (R), 65′ Sapio (F).

SERIE C1 GIRONE B 87-88, 5^ giornata di ritorno (28/2/1988)

Reggina-Frosinone 1-1

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti, Guerra (Capasso), Catanese, Raggi (Caramel), Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatore: 60′ Berardi (F), 88′ Armenise (R).

SERIE B 2009-2010, 5^ giornata di ritorno (28/2/2010)

Reggina-Frosinone 1-0

Reggina: Marino, Adejo, Lanzaro, Costa (Valdez), Vigiani, Carmona, Gia.Tedesco, Missiroli, Rizzato, Brienza (Cascione), Cacia (Barillà). Allenatore: Breda.

Marcatore: 1′ Brienza.

SERIE B 2010-2011, 8^ giornata di ritorno (1/3/2011)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Puggioni; Adejo, Giosa, Acerbi, Colombo, De Rose (Costa), Tedesco, Rizzo (Castiglia), Rizzato, A.Viola (Barillà), Bonazzoli.

Marcatori: 14′ Viola (R), 45′ rig. Cariello (F), 62′ Bonazzoli (R).

SERIE B 2020/2021, 19^ giornata di ritorno (10/05/2021)

Reggina-Frosinone 0-4

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara (78′ Petrelli); Bianchi (45′ Bellomo), Crisetig (78′ Chierico); Rivas, Folorunsho, Okwonkwo (56′ Liotti); Montalto (45′ Denis). a disposizione: Guarna, Plizzari, Lakicevic, Loiacono, Bezzon, Crimi, Rechichi. Allenatore: Baroni

Marcatori: 27′ Novakovich, 38′ Novakovich, 75′ Ciano, 77′ Novakovich

SERIE B 2021/2022, 6^ giornata di andata (25/09/2021)

Reggina-Frosinone 0-0

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (36’ st Bianchi); F. Ricci (1’ st Laribi), Bellomo (22’ st Cortinovis), Rivas (43’ st Liotti); Galabinov (22’ st Montalto). A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Gavioli, Denis, Tumminiello. Allenatore: Aglietti.

SANTO ROMEO