Basket, a Monfalcone extra-time fatale per la Viola

La Pallacanestro Viola torna a mani vuote dalla trasferta di Monfalcone, dove era riuscita a portare una sfida equilibrata all’extra-time grazie ad un quarto mini-tempo di grande personalità.

Buona partenza dei neroarancio che al termine dei primi 10′ è avanti di 4 punti sul 17-21; la risposta goriziana arriva nel secondo mini-tempo arrivando all’intervallo lungo con appena 2 lunghezze di vantaggio, 35-33. Al ritorno sul parquet Monfalcone dimostra di essere in controllo del match, allungando ulteriormente il vantaggio su Renzi e compagni; l’ultimo parziale inizia sul punteggio di 56-48. Il quintetto reggino getta il cuore oltre l’ostacolo, pesano i 24 punti finali di Renzi e i 17 di Balic e la Viola riesce ad a rimontare gli 8 punti di distacco; al suono della sirena il risultato è di 70-70. Si va all’extra-time, dove Monfalcone torna pienamente in partita infliggendo un parziale di 14-5 ai neroarancio, per un risultato finale di 84-75.

Il prossimo turno sarà infrasettimanale, mercoledì 7 dicembre al PalaCalafiore arriverà la Bergamo Basket.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 10^ giornata

18 Agribertocchi Orzinuovi

18 Rucker San Vendemiano

18 Gemini Mestre

14 Aurora Rimadesio Desio

12 Antenore Energia Virtus Padova

10 Civitus Allianz Vicenza

10 LuxArm Lumezzane

8 Lissone Interni Brianza Casa Basket

8 Logiman Pallacanestro Crema

8 Pontoni Monfalcone

8 Bergamo Basket 2014

6 Green Basket Palermo

6 Infodrive Capo d’Orlando*

6 UBP Petrarca Padova

6 Virtus Ragusa*

2 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

*una partita in meno