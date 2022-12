Reggina, giovedì è già campionato: scontro al vertice con il Frosinone

L’entusiasmo scaturito dalla vittoria di Brescia scorre ancora nelle vene della Reggina, ma è già tempo di pensare al campo poiché questa settimana si giocherà la 16^ giornata, e non sarà una partita qualsiasi.

Allo stadio “Granillo” si presenterà il Frosinone, primo in classifica e con tre punti di vantaggio sulla stessa squadra di Inzaghi, che proprio negli ultimi 90′ ne ha rosicchiati due ai ciociari, i quali hanno evitato la sconfitta in extremis contro il Sudtirol. Inutile ovviamente rimpiangere i due punti persi contro il Benevento per i motivi già ben eviscerati, ma certo la sfida di giovedì proporrebbe un confronto tra due squadre divise da un solo punto e con un consistente margine sulle inseguitrici. Quel che è certo, è che forse nessuno alla vigilia del torneo si sarebbe aspettato che Reggina-Frosinone alla 16^ giornata sarebbe stato il confronto tra due squadre che tentano la fuga in vetta.

Sarà la sfida non solo tra le prime due della classifica ma anche tra il miglior attacco, quello amaranto con 28 gol segnati, e la miglior difesa, con i gialloblu che hanno subito soltanto 10 reti. Sia Reggina che Frosinone occupano comunque le primissime posizioni nelle classifiche di gol segnati e subiti: la squadra di Inzaghi ha incassato 13 reti ed è al secondo posto assieme al Genoa; 22 le marcature segnate dalla compagine di Grosso, terza con Bari e Modena alle spalle anche del Pisa.