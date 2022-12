Reggina, Fabbian torna leader tra i bomber amaranto, Menez lo tallona

Quinta rete per Fabbian, la quarta invece per Menez

Un gol al 3′, un assist all’11’. Giovanni Fabbian torna ad incidere in maniera determinante sul tabellino dei marcatori, ritrovando il gol dopo l’ultimo, inutile ai fini del risultato, segnato contro il Perugia, ultima sconfitta amaranto. Un nuovo gol per il giovane centrocampista, il quinto in quindi giornate, una girata perfetta di testa sul cross di Hernani. Rete splendida, quasi tipica per lui, che torna ad essere il principale cannoniere amaranto, dopo l’aggancio subito la scorsa settimana da parte di Canotto.

Canotto, ma anche Hernani, che avevano monopolizzato il tabellino dei marcatori delle ultime tre partite. Il brasiliano non segna questa volta ma incide per la quinta partita consecutiva, con l’assist per Fabbian, una sequenza avviata dal corner di Cagliari che aveva fruttato il gol di Gagliolo.

Tornando a Fabbian, dopo il gol anche l’assist illuminante per Menez, a segno l’ultima volta contro il Cosenza a inizio ottobre; dopo un’astinenza di sei gare il francese è tornato a segnare, realizzando il suo quarto gol in campionato, agganciando Canotto.

CLASSIFICA MARCATORI

5 Fabbian

4 Canotto, Menez

3 Hernani (2 rigori)

2 Gagliolo, Gori, Pierozzi, Rivas

1 Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer

CLASSIFICA ASSIST-MAN

3 Canotto, Di Chiara

2 Hernani, Majer, Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Fabbian