Amichevole Reggina-Inter, iniziata oggi la vendita libera dei biglietti

Giovedì 22 dicembre, ore 18:00: Reggina-Inter torna a distanza di quattordici anni stadio Oreste Granillo. A partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio, lunedì 5 dicembre, sarà attiva la vendita libera.

INGRESSO CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA

– lunedì 5 dicembre, dalle 15:00 alle 19:30;

– martedì 6 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30;

– mercoledì 7 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30;

– giovedì 8 dicembre, dalle 9:00 alle 15:00;

– venerdì 9 dicembre, dalle 15:00 alle 19:30;

– sabato 10 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 ;

– domenica 11 dicembre, chiuso.

REGGINA OFFICIAL STORE (CORSO GARIBALDI, 505)

– lunedì 5 dicembre, dalle 16:00 alle 19:30;

– martedì 6 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– mercoledì 7 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– giovedì 8 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– venerdì 9 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– sabato 10 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– domenica 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche sul portale VivaTicket. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Info accrediti diversamente abili

I PREZZI: