Reggina, Inzaghi: “Vittoria da grande squadra, a marzo-aprile vedremo dove saremo”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Brescia, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria della Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “Temevo molto questa partita perché il Brescia è una squadra molto forte, ma siamo partiti bene ed abbiamo fatto una grande gara. Sapevo che i ragazzi avrebbero avuto tanta rabbia dopo il pari contro il Benevento e speravo che la trasformassero in carica. Complimenti a tutti, dobbiamo continuare così”.

SECONDO POSTO IN CLASSIFICA – “Questa a mio avviso è una vittoria come le altre, un successo difficile che ci dà morale per il proseguo del campionato, ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo rimanere concentrati. Fatta eccezione per il primo tempo di Venezia questi ragazzi non mi hanno mai deluso dal punto di vista mentale. Il gruppo è forte, coeso e tutti si impegnano ed accettano le mie decisioni. Andando avanti le pressioni aumenteranno ma dobbiamo andare per la nostra strada, poi a marzo-aprile vedremo dove saremo”.

HERNANI – “Sapevo che poteva spostare gli equilibri, lo abbiamo aspettato perché non giocava da un anno e all’inizio ha fatto fatica. Veniva da un’esperienza difficile e per convincerlo gli inviavo i video della Curva della Reggina”.

Il tecnico piacentino si è soffermato successivamente sul progetto del club, sottolineando le grandi ambizioni della società amaranto: “Ad oggi stiamo stupendo tutti. Noi allenatori siamo sempre sotto osservazione, ma nel momento in cui ho scelto la Reggina ho scelto le persone, un presidente straordinario ed un contratto triennale perché dovevamo fare il primo anno di assestamento, il secondo con l’obiettivo di raggiungere i playoff e il terzo per la Serie A. Ora però siamo qui, c’è tanto entusiasmo e sognare non costa nulla. È chiaro che se batti Brescia, Genoa e altre non lo fai per caso, questi successi devono aumentare la nostra consapevolezza”.

