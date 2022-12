Ex Reggina, finita l’avventura di Cevoli sulla panchina del Novara

Si chiude dopo 16 giornate l’esperienza sulla panchina del Novara per l’ex calciatore e tecnico amaranto Roberto Cevoli. Settimo in classifica nel Girone A di Serie C, a -7 dal Pordenone capolista e con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, il club piemontese ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico riminese all’indomani della sconfitta giunta nel turno infrasettimanale contro la Pergolettese.

L’ultimo successo, datato 12 novembre, contro la Pro Patria, aveva portato il Novara al terzo posto, a sole tre lunghezze dal Pordenone primo e alla vigilia dello scontro diretto, perso di misura dalla squadra di Cevoli, bloccata poi in casa dal Piacenza (allora ultimo) e battuta infine dalla Pergolettese che ha giocato in inferiorità numerica tutta la ripresa riuscendo a difendere il gol di vantaggio. Fatale dunque per il destino di Cevoli la sesta sconfitta in sedici giornate, giudicate troppe da una società che puntava a vincere il campionato. Nelle file del Novara milita un altro ex amaranto: il difensore Davide Bertoncini.