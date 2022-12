Amichevole Reggina-Inter, le info per i diversamente abili

La Reggina rende noti i termini e le modalità per avanzare le richieste di accredito da parte dei diversamente abili per la gara amichevole di giovedì 22 dicembre (ore 18:00) con l’Inter.

INFO ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI

Per accedere al servizio è necessario aver consegnato il certificato di invalidità al 100% comma 3 art. 3.

L’accredito è riservato ai diversamente abili NON DEAMBULANTI.

Si riceverà riscontro immediato della propria prenotazione con invio sulla propria mail della conferma di accredito.

Si può indicare il nominativo di un accompagnatore che entra gratis col disabile; l’accompagnatore deve essere maggiorenne e deve potersi prendere cura del disabile in caso di emergenze.

Si informano le persone disabili al 100% con ausilio di sedia a rotelle che i posti a loro riservati dalla Reggina 1914, sono vincolati da una procedura di accredito gratuita. Tali posti sono specifici per le esigenze di circolazione delle carrozzine all’interno della struttura Stadio, a norma per ragioni di sicurezza ed accessibilità e contingentati secondo la normativa vigente sui luoghi di spettacolo. La procedura specificata in questa pagina è valida per tutte le partite in casa della Reggina 1914.

La richiesta di accredito potrà essere inviata all’indirizzo mail accrediti@reggina1914.it solo ed esclusivamente nei giorni 18 e 19 dicembre, allegando i documenti d’identità del diversamente abile, il verbale INPS attestante tutto e dell’eventuale accompagnatore, utilizzando il seguente modulo (CLICCA QUI).

I titoli di accesso allo stadio, indicando indirizzo email, verranno inviati per via telematica (da stampare ed esibire all’ingresso dello stadio).

I Diversamente Abili ed i loro accompagnatori dovranno obbligatoriamente prendere posto nei settori indicati dalla Società.

I titoli emessi non sono cedibili, non è possibile alcun cambio intestazione.