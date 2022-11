Verso Brescia-Reggina, le informazioni utili per il settore ospiti

Le info per seguire la Reggina nella trasferta di Brescia

E’ attiva la prevendita per il settore ospiti relativa alla quindicesima giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo Stadio Mario Rigamonti contro il Brescia, domenica 4 dicembre alle ore 15:00.

Il costo del biglietto intero è di € 14,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare il tagliando online sul sito https://www.ticketone.it/.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per sabato 3 dicembre alle ore 19:00.

Fonte: reggina1914.it