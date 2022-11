Investito il direttore generale della Reggina Gabriele Martino: non è in pericolo di vita

Il direttore generale della Reggina Gabriele Martino è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada in via S. Caterina di Alessandria. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia locale e dopo i primi rilevamenti è stato accertato che Martino è stato investito da un’auto Fiat Panda. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma a causa del suo comportamento alla guida non conforme agli obblighi in presenza di pedoni all’uomo è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Ricoverato attualmente in codice rosso al Grande Ospedale Metropolitano, il direttore amaranto non è in pericolo di vita, nonostante abbia riscontrato contusioni multiple e fratture facciali e nasali.

FONTE “ANSA”

s.r.