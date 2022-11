Volley, la Reghion sfiora il successo in Sicilia, poi cede al tie-break

Primo punto conquistato in trasferta dalla Volley Reghion, battuta al tie-break al Palazzetto dello Sport di Ragalna, in provincia di Catania, contro la Bricocity Alus Volley. Notevoli però i rimpianti per il sestetto reggino che avrebbe potuto ottenere l’intera posta in palio, sprecando però un prezioso doppio vantaggio.

Lo scontro diretto per la salvezza viaggia sul filo dell’equilibrio ma Genovese e compagne riescono a conquistare il primo set con il minimo vantaggio, 23-25. Sulla falsariga del primo set, le ragazze di coach Pellegrino imprimono una sempre crescente personalità sul match, vincendo anche il secondo parziale per 20-25. Sul doppio vantaggio la tensione della sfida aumenta a livelli esponenziali, con le catanesi con l’acqua alla gola e la Reghion che sa di essere ad un passo dalla vittoria. La reazione delle padrone di casa però è di spessore: 25-18 si chiude il terzo set, 25-20 il quarto. Sfumati i tre punti, le reggine provano a raccoglierne almeno due, ma l’inerzia del match è in favore della Bricocity che quasi in scioltezza vince anche il tie-break per 15-8, chiudendo la partita sul 3-2. Per il sestetto catanese si tratta della prima vittoria in campionato, dopo aver raccolto un solo punto nelle prime sette giornate.

Domenica prossima al PalaCalafiore arriverà la Logos Ardens Comiso.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 8^ giornata

22 Traina Caltanissetta

21 Cosedil Zafferana

20 Pallavolo Crotone

17 Sensation Profumerie Gioiosa

16 Volley Valley FuniviaEtna

15 CUS Catania

15 Procori Ericina Volley

14 Fidelis Torretta Crotone

9 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

7 Volley Reghion

5 Logos Ardens Comiso

3 Stefanese Volley

3 Bricocity Alus Volley

1 Planet Strano Light Catania