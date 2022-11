Top&Flop Reggina-Benevento: Var e Zufferli un disastro. Hernani segna e convince

Allo stadio Oreste Granillo continua la striscia positiva per la squadra di Inzaghi con il match tra Reggina e Benevento che finisce 2-2. Nella prima frazione di gioco la Reggina la fa da padrone andando in vantaggio di due reti grazie ai gol di Hernani e Canotto, nel secondo tempo la partita si ribalta e il duo Improta – Acampora portano il risultato in parità, tra le polemiche per le decisioni degli arbitri.

Top:

Hernani: Partita dopo partita convince sempre di più, trova la continuità che lo rende uno dei migliori centrocampisti della serie cadetta, porta in vantaggio gli amaranto con il gol su calcio di rigore e sbaglia poco in entrambe le fasi di gioco., sfiorando su punizione e di testa la doppietta.

Acampora: il centrocampista della squadra Campana risponde presente e in 7 minuti dal suo ingresso in campo con un tiro da fuori area scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori.

FLOP: Zufferli (arbitro) e VAR: Pesano sul risultato finale le decisioni prese sui due gol del Benevento. Clamoroso il secondo quando la posizione di Capellini viene giudicata “passiva” ma invece il difensore si sposta proprio per far terminare la palla in rete. Azione viziata, sembra, da un fallo su Giraudo. Probabilmente corretta, invece, la decisione di annullare il secondo rigore assegnato alla Reggina.

CARMELO ZAMPAGLIONE