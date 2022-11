Eccellenza, l’anticipo: sfuma al 94′ la vittoria della Reggiomediterranea

Finisce con il risultato 1-1 l’anticipo della dodicesima di Eccellenza giocata sotto una pioggia insistente tra Reggiomediterranea e Rende. Un pari beffardo per gli amaranto che rischiano di veder scappare la Gioiese impegnata domani contro il Gallico Catona.

Reggiomed in vantaggio nel finale del primo tempo, il traversone da destra taglia l’area di rigore trovando il colpo di testa vincente del centravanti Takyi che lasciato colpevolmente solo, sblocca il punteggio. Nella ripresa i reggini hanno alcune buone chance per raddoppiare ma non le sfruttano, un grosso rischio di fronte ad una squadra giovane, vivace e mai doma come il Rende che crede fino all’ultimo alla possibilità di evitare la sconfitta, e ci riesce proprio all’ultimo assalto: 94′, calcio d’angolo dalla sinistra, Foti salta in maniera scomposta e tocca il pallone con una mano; per il signor Falvo di Catanzaro è rigore che Le Piane trasforma spiazzando Morabito, al quale non riesce l’ennesimo miracolo. Subito dopo il gol, l’arbitro emette il triplice fischio per la gioia cosentina e la rabbia della Reggiomediterranea, che sa di aver lasciato per strada due punti pesantissimi.