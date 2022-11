Verso Reggina-Benevento: per Inzaghi altro incrocio con il passato

Dopo la sfida da ex amato a Venezia, per il tecnico amaranto altro incrocio con il passato in arrivo domenica

Dopo la pausa, torna nel weekend il campionato di Serie B, che in assenza della massima serie si prenderà la scena per tutto dicembre. L’ultima partita prima del riposo aveva visto la Reggina vincere a Venezia, lì dove mister Filippo Inzaghi aveva lasciato un ottimo ricordo, ricevendo infatti una calorosa accoglienza dal pubblico di casa.

Alla ripresa del campionato, al “Granillo” arriverà il Benevento, altra squadra alla quale il passato recente di mister Inzaghi è strettamente legato. Così come era riuscito a portare il Venezia in B, allo stesso modo l’attuale tecnico amaranto era riuscito a far approdare in Serie A la formazione campana.

Due anni a Benevento per Inzaghi, dall’estate del 2019 a quella del 2021. Campionato 2019/2020 di Serie B stravinto a mani basse con 86 punti, ben 18 di vantaggio sul Crotone arrivato secondo, addirittura 25 sullo Spezia terzo. Confermatissimo anche per la stagione successiva in A, lotta fino alla fine per evitare la retrocessione ma nella parte finale della stagione 2020/2021, il Benevento dimentica come si vince, raccogliendo appena 4 pareggi nelle ultime 10 giornate, un ritmo fatale per Inzaghi e i suoi che tornano in B. Nonostante ciò, quanto fatto dal tecnico piacentino con gli Stregoni in quel biennio, soprattutto nella prima stagione, lo ha fatto entrare di diritto anche nella storia del club giallorosso. Il bilancio complessivo in campionato recita 33 vittorie in 76 gare, 20 pareggi e 23 sconfitte, 107 i gol fatti e 102 quelli subiti.

Curiosamente, gli incroci consecutivi con il passato per il tecnico amaranto proseguiranno anche nella gara successiva, quando la Reggina sarà ospite del Brescia, ultima squadra allenata da Inzaghi e con la quale il rapporto non è stato piacevole come a Venezia e Benevento.