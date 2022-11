Verso Reggina-Benevento: anche al “Granillo” si respirerà aria “Mondiale”

Campioni del Mondo nel 2006, campioni d'Europa Under 21 nel 1994: Inzaghi vs Cannavaro, sfida tra due simboli del calcio italiano

Il calendario sa regalare spesso curiose coincidenze, come quella di far capitare la partita tra la Reggina di Filippo Inzaghi e il Benevento di Fabio Cannavaro proprio mentre si giocano i Mondiali. E no, nessuna premeditazione al momento della compilazione del calendario, dato che Cannavaro è subentrato in corsa al posto di Fabio Caserta.

La sfida del “Granillo” sarà dunque tra due vecchi amici e compagni di nazionale, ma soprattutto protagonisti del titolo mondiale vinto dall’Italia a Berlino nel 2006. Ed erano entrambi in campo dal 1′ sabato 11 ottobre 2003 al “Granillo”, quando gli Azzurri vinsero 4-0 contro l’Azerbaijan e Inzaghi firmò una doppietta. Ma ancor prima del titolo mondiale del 2006 e del poker agli azeri, i due tecnici vinsero sempre in maglia azzurra un titolo europeo, quello Under 21 del 1994 con il C.T. Cesare Maldini.

Non si incrociarono in maglia Juventus, con Inzaghi che passò al Milan nell’estate del 2001 e Cannavaro che vi arrivò dall’Inter solo nel 2004. Tuttavia furono compagni di squadra ancora prima, con la maglia del Parma: entrambi arrivati al club ducale nell’estate del 1995, giocarono insieme solo quella stagione, poi Inzaghi passò all’Atalanta mentre Cannavaro rimase in Emilia fino al 2002. Per l’attuale tecnico amaranto furono 15 le presenze e 2 i gol in campionato, 6 partite e 2 reti anche in Coppa delle Coppe.

Grazie ai due tecnici, l’atmosfera dei Mondiali in corso in Qatar si respirerà per 90′ anche in riva allo Stretto.