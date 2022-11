Coppa Italia Dilettanti: la Promosport piega la Morrone nel recupero

Se la Gioiese ha praticamente già in mano il biglietto per la finale di Coppa Italia Dilettanti del 23 dicembre, servirà attendere la sfida del 7 dicembre a Cosenza per stabilire l’altra finalista tra Promosport e Morrone. Già di fronte domenica in campionato al “Rocco Riga”, sul medesimo terreno di gioco lametino il 2-2 del campionato sta per ripetersi anche nella semifinale di andata, ma in pieno recupero i padroni di casa segnano quel gol che varrà un prezioso vantaggio tra due settimane.

Parte forte la Morrone che dopo pochi minuti trova il vantaggio con Perrotta; risposta immediata dell’undici di Morelli che al quarto d’ora impatta il risultato con Vitale. In avvio di ripresa la Promosport mette la freccia con il guizzo di Mercurio, vantaggio che resiste fino al 90′, quando la squadra di mister Infusino gela il “Riga” con il pari di Celestino. Sembra finita, un 2-2 identico nella forma al punteggio di domenica, ma non nella sostanza in vista della gara di ritorno. Al 93′, nell’ultimo assalto, il difensore lametino Marco De Martino getta il cuore oltre l’ostacolo firmando il pesantissimo gol del definitivo 3-2, che consentirà alla Promosport di partire con due risultati a favore su tre tra quindici giorni a Cosenza.