Eccellenza, 11^ giornata: risultati e classifica

Ha atteso e sofferto per 7 giornate la Pallacanestro Viola, ma alla fine il momento della prima gioia e, ci si augura, della svolta della stagione, è finalmente arrivato all’ottavo tentativo. In fondo, visto...

20/11/2022 | A cura di Domenico Geria

Grande vittoria, praticamente mai in discussione, per la Volley Reghion, che nella settima giornata del Girone M di Serie B2 ha battuto per 3-0 al PalaCalafiore la compagine siciliana del La Saracena Volley. Il sestetto reggino...