Basket, si sblocca la Viola: battuto Lumezzane al PalaCalafiore

Ha atteso e sofferto per 7 giornate la Pallacanestro Viola, ma alla fine il momento della prima gioia e, ci si augura, della svolta della stagione, è finalmente arrivato all’ottavo tentativo. In fondo, visto l’insieme tra rooster e tecnici, quella Viola ultima in classifica con zero punti non pareva rispecchiare la realtà dei fatti.

La prima vittoria è arrivata contro un avversario non semplice, il LuxArm Lumezzane, che non sarà tra le big del campionato ma che ha tutte le carte in regola per ottenere un piazzamento dignitoso. L’approccio al match del quintetto neroarancio è semplicemente devastante: Renzi (25 punti alla fine e ancora primo nella per media realizzativa nel girone) e Marchini (MVP con 33 punti) trascinano la squadra sbagliando poco o nulla e quando si arriva al primo riposo il risultato recita un disarmante 31-14 per i ragazzi di coach Bolignano. Il tesoretto costruito nei primi 10′ si rivela fondamentale per resistere al ritorno dei coriacei lombardi che all’intervallo lungo arrivano sotto di 14 (49-35) avendo rosicchiato 3 punti.

Nel terzo quarto gli ospiti iniziano a bombardare il canestro reggino commettendo pochi errori, tentando una disperata rimonta che li porta a sole 4 lunghezze dalla Viola quando inizia l’ultimo quarto, sul punteggio di 65-61. Renzi e compagni sentono il fiato sul collo ma non cadono nell’errore di perdere la calma. I neroarancio gestiscono bene l’esiguo margine rimasto e ribattendo colpo su colpo arrivano alla sirena finale avanti ancora di quei 4 preziosissimi punti, vincendo 83-79 e dando finalmente inizio al proprio campionato.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 8^ giornata

16 Agribertocchi Orzinuovi

14 Rucker San Vendemiano

14 Gemini Mestre

12 Aurora Rimadesio Desio

10 Civitus Allianz Vicenza

8 Antenore Energia Virtus Padova

6 Logiman Pallacanestro Crema

6 Bergamo Basket 2014*

6 Lissone Interni Brianza Casa Basket

6 Green Basket Palermo

6 LuxArm Lumezzane*

6 Pontoni Monfalcone

4 Virtus Ragusa*

4 Infodrive Capo d’Orlando*

4 UBP Petrarca Padova

2 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

*una partita in meno