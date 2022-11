Reggina, c’è ancora la firma di Fabbian nella vittoria dell’Italia Under 20

Per il centrocampista amaranto è il secondo gol consecutivo in nazionale

Secondo gol consecutivo per Giovanni Fabbian con la maglia della nazionale italiana Under 20. Il centrocampista, e attuale cannoniere, della Reggina, è impegnato con la rappresentativa azzurra guidata dal C.T. Carmine Nunziata nel torneo Elite League, in cui l’Italia aveva ottenuto una sconfitta contro la Polonia a giugno e una vittoria in Portogallo a settembre.

Per la terza gara di questo torneo, gli azzurrini sono scesi in campo ad Arad, in Romania, ottenendo una preziosa vittoria ancora con il punteggio di 2-1. A sbloccare il risultato, poco dopo la mezz’ora, è stato proprio Fabbian, autore di un gol di rapina molto simile a quelli realizzati fin qui con la maglia amaranto; con questa rete, è riuscito a bissare quella firmata a settembre in amichevole contro la Svizzera, nell’ultimo match giocato dall’Italia. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Ambrosino e il gol romeno di Stoica. Per Fabbian 90′ in campo e la possibilità di aver convinto il C.T. a schierarlo ancora dal 1′ lunedì a Sassuolo, nell’incontro con la Repubblica Ceca.

Con 6 punti in 3 partite, l’Italia raggiunge la Polonia al secondo posto; in testa la Germania a quota 7.