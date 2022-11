Giornata Mondiale della Prematurità, la Reggina incontra l’Associazione Eracle

Lo splendido sorriso dei bambini, il coraggio di non arrendersi di fronte alle difficoltà, i valori più profondi che accompagnano il percorso della vita. Questo, e molto altro, nell’incontro tenutosi stasera tra l’Associazione Eracle ODV e la Reggina, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità.

Una delegazione amaranto si è recata in visita presso lo stand dell'associazione sito in Piazza Camagna