Serie B, il Giudice Sportivo: squalificati nove calciatori e un allenatore

Molto lavoro per il Giudice Sportivo di Serie B che in relazione alle gare della 13^ giornata, ha fermato per 2 giornate il calciatore Collocolo dell’Ascoli, espulso per frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro. Una giornata di stop invece per altri 8 calciatori, due dei quali sono stati espulsi: si tratta di Vallocchia del Cosenza e di Peda della Spal. Gli altri 6 sono invece giunti alla quinta ammonizione: sono Maita (Bari), Cittadini (Modena), Marconi (Palermo), Calabresi (Pisa), La Mantia (Spal) e Haps (Venezia).

Una giornata di squalifica anche per il tecnico dell’Ascoli, Cristian Bucchi.

Per quanto concerne la Reggina, seconda ammonizione stagionale per Canotto, mentre per Liotti e Menez si è trattato della prima.