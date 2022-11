Venezia-Reggina, le pagelle: Hernani concede il bis, Di Chiara determinante

La Reggina vince in rimonta al “Penzo” di Venezia, dopo un primo tempo in sofferenza e chiuso in svantaggio, ma nella ripresa gli amaranto reagiscono e ribaltano il risultato. Le pagelle di RNP.

Ravaglia 5,5 – Sbaglia completamente il tempo dell’intervento sul tiro di Pohjanpalo, incerto in un paio di circostanze, si riscatta con successivi interventi decisivi e, in alcuni casi, coraggiosi.

Pierozzi 6 – Soffre dalle sue parti, non ha il consueto passo e dinamismo; cresce nella sua prestazione nella ripresa al pari della squadra.

Camporese 6,5 – Nel reparto arretrato è il più attento e riesce a sbrogliare alcune situazioni delicate; preciso e puntuale negli interventi.

Gagliolo 6 – Una grave incertezza in impostazione regala di fatto il vantaggio al Venezia, sbaglia vari appoggi ma si riscatta con un salvataggio sulla linea che evita il raddoppio veneto.

Giraudo 5,5 – Un po’ incerto nella spinta, spesso preso in controtempo dagli avversari, si fa trovare fuori posto sull’azione che porta al suo autogol, per fortuna annullato per fuorigioco. Dal 46′ Di Chiara 7 – Cambia completamente l’atteggiamento della squadra con la sua spinta, mette in mezzo tanti palloni e manda in tilt con scambi rapidi i difensori di casa.

Fabbian 5,5 – Si vede poco rispetto al solito, fatica ad entrare in partita; in ombra per tutto il primo tempo, non dà sostanza al reparto. Dal 46′ Menez 6,5 – Il suo ingresso agevola il palleggio di una Reggina che cresce e sulla sinistra trova più sbocchi; il suo costante movimento a tutto campo non offre punti di riferimento.

Majer 5,5 – Tanti errori in disimpegno e in impostazione; nella ripresa passa dallo stato di standby alla sua modalità di gioco consueta e dal suo tiro si innesca il pari.

Hernani 7 – Nella prima parte del match è il più combattivo in mezzo al campo, è il più in palla del reparto mediano, offre supporto in difesa e presenza in avanti, trovando il meritato gol del raddoppio con un doppio tentativo.

Canotto 7 – Il più ispirato e intraprendente del reparto offensivo, riesce a creare diverse insidie alla difesa di casa; lestissimo nell’appoggiare in rete il pari. Dall’80’ Cionek S.V.

Gori 5,5 – Si vede poco, alla prima palla buona manda alto da pochi metri ma l’azione era comunque viziata da un fuorigioco; nella ripresa non riesce a sfruttare un paio di possibili chance. Dal 67′ Liotti 6,5 – Oltre a far legna in mezzo al campo, tenta di trovare il gol con i suoi inserimenti.

Rivas 5,5 – fatica a trovare la profondità, quasi mai riesce a prevalere nei rari uno contro uno che prova ad effettuare, è spesso costretto a dare una mano in copertura; dopo l’ingresso di Di Chiara cresce in personalità. Dal 70′ Cicerelli 6 – Lavoro di grande sacrificio per difendere il prezioso vantaggio di Hernani.

Mister Inzaghi 6,5 – La partenza della Reggina è troppo molle e nella prima mezz’ora l’aggressività del Venezia ha la meglio con gli amaranto che rischiano l’imbarcata. In qualche modo la squadra resiste fino al riposo sotto di un solo gol e nella ripresa, con le prime mosse del tecnico amaranto, si assiste a tutt’altra partita. La reazione e la rimonta sono rabbiosi, il Venezia del primo tempo sparisce dal campo e la Reggina potrebbe, con un pizzico di cattiveria e di lucidità in più, provare a dilagare. Anche in questo caso, come contro il Genoa, gli amaranto stringono i denti e vincono in rimonta per la prima volta.