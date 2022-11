Venezia-Reggina 1-2, sorriso amaranto in rimonta: il tabellino

Ultime News

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Venezia, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria della Reggina, elogiando la forza dei suoi ragazzi che nella ripresa hanno ribaltato lo...

Reggina

12/11/2022 | A cura di Domenico Geria

La Reggina vince in rimonta al “Penzo” di Venezia, dopo un primo tempo in sofferenza e chiuso in svantaggio, ma nella ripresa gli amaranto reagiscono e ribaltano il risultato. Le pagelle di RNP. Ravaglia 5,5...