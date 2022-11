Reggina, Inzaghi: “Ottima reazione contro una delle migliori difese del torneo”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Venezia, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria della Reggina, elogiando la forza dei suoi ragazzi che nella ripresa hanno ribaltato lo svantaggio iniziale firmato da Pohjanpalo. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “Nel primo tempo non siamo scesi in campo. Avevo paura dopo la prestazione contro il Genoa, troppi complimenti. E poi giocavamo su una squadra forte. Non eravamo noi, perdevamo le seconde palle. Le squadre ci conoscono ed il Venezia ci aspettava nella sua metà campo. La partita era diventata non semplice, ma poi la squadra ha fatto un secondo tempo straordinario contro una delle migliori difese del campionato per uomini. Contro Cagliari, Genoa e Venezia abbiamo fatto sette punti, contro quelle che secondo me sono le squadre migliori del campionato”.

SCELTE INIZIALI – “Gori era entrato dodici volte e aveva fatto sempre bene. Ogni tanto è giusto che io lo faccia giocare. Di Chiara doveva tirare un po’ il fiato. Ma anche chi è entrato in campo lo ha fatto benissimo ed è una fortuna per me. Proprio perché avevo paura della reazione della squadra ho scelto di mettere qualcuno fresco. Il primo tempo di oggi ci servirà da lezione”.