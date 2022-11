Venezia-Reggina, i precedenti: laguna storicamente ostica per gli amaranto

Quella in programma sabato pomeriggio alle 14:00 sarà l’ottava edizione del match tra Venezia e Reggina. Numeri alla mano, il bilancio dei precedenti ufficiali in laguna è favorevole ai padroni di casa, vittoriosi in ben 5 occasioni tra le mura amiche. Gli amaranto invece hanno espugnato il “Pier Luigi Penzo” solo in due occasioni, l’ultima delle quali risalente alla stagione 2020/2021 (0-2, reti di Di Chiara e Situm).

Di seguito, i precedenti ufficiali tra Venezia e Reggina:

31 ottobre 1965 – Venezia-Reggina 2-0

31 dicembre 1967 – Venezia-Reggina 2-3 (Florio, Ferrario, Toschi)

20 aprile 1996 – Venezia-Reggina 1-0

2 marzo 1997 – Venezia-Reggina 1-0

25 gennaio 1998 – Venezia-Reggina 4-0

5 dicembre 1999 – Venezia-Reggina 2-0

2 aprile 2021 – Venezia-Reggina 0-2 (51′ Di Chiara, 66′ Situm)

s.r.