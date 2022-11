Reggina, i convocati per Venezia: si rivede Dutu, indisponibili Santander e Lombardi

Sono 24 i calciatori convocati da mister Inzaghi per la trasferta della Reggina a Venezia. Si rivede in elenco il difensore Dutu, resta fuori ancora Agostinelli, così come gli infortunati Lombardi, Santander e Galabinov.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer, Obi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas.