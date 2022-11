Coppa Italia di Serie D, il Lamezia batte il Cittanova e raggiunge i Sedicesimi

Il Lamezia Terme ha superato raggiunto i Sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, battendo per 3-0 il Cittanova nella sfida dei Trentaduesimi che metteva di fronte le ultime due calabresi in gara.

Il Cittanova lo scorso anno ha raggiunto gli Ottavi del torneo, ma data la complicata situazione di classifica, il tecnico giallorosso Danilo Fanello ha preferito tenere a riposo alcuni elementi in vista del prossimo impegno in campionato, dopo l’ottimo e inatteso pareggio di domenica scorsa contro il Catania, bloccato sullo 0-0 al “Morreale-Proto” dopo le 9 vittorie iniziali consecutive.

Lamezia in vantaggio dopo una decina di minuti: sugli sviluppi in un corner, l’ex Reggina Maimone calcia al volo in diagonale dal limite, pescando l’angolo lontano; nella ripresa arriva la doppietta di Alma, che prima è abile ad addomesticare un lancio dalle retrovie e battere il portiere in uscita, poi anticipa tutti di testa su calcio d’angolo chiudendo la partita. Per i lametini a dicembre sfida con il Portici con in palio un posto negli Ottavi.