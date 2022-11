1^ Categoria, il Giudice Sportivo assegna due 3-0 a tavolino: la nuova classifica

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito a due incontri delle ultime giornate del Girone D di Prima Categoria, durante i quali i rispettivi direttori di gara erano stati costretti a sospendere i match. In entrambi i casi è accaduto con la Campese sul terreno di gioco, ma se per la partita giocata in casa della Bovese è arrivata la sconfitta per 3-0, la compagine di Campo Calabro ha invece ottenuto la vittoria per quella con la Bagnarese.

In sintesi, quanto riportato dal comunicato ufficiale:

Polisportiva Bovese-Campese (5^ giornata): gara sospesa al 29′ della ripresa sul punteggio di 3-0 a causa di una violenta rissa; quando, dopo oltre mezz’ora dall’interruzione, il direttore di gara ha invitato le squadre a tornare in campo, la Campese si è detta impossibilitata poiché diversi calciatori avevano già lasciato l’impianto. Tra i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo, la vittoria per 3-0 assegnata alla Bovese, la quale raggiunge così al terzo posto Real Metropolitana e Taurianova.

Campese-Bagnarese (6^ giornata): gara sospesa al 36′ del secondo tempo (sul punteggio di 2-0), dopo che il direttore di gara ha espulso un dirigente della squadra ospite, il quale per protesta ha invitato i suoi calciatori a lasciare il terreno di gioco. Tra i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo, la vittoria per 3-0 assegnata alla Campese, che raggiunge Bovalinese e Villese a quota 7 in classifica, e un punto di penalizzazione alla Bagnarese, la quale scivola invece a 5 punti, in terzultima posizione.

Classifica

16 Saint Michel

13 Bianco

11 Pol. Bovese

11 Real Metropolitana

11 Taurianova Academy

10 Gebbione

10 Pro Pellaro

8 Lazzaro

8 Siderno

7 Bovalinese

7 Campese

7 Villese

6 Santa Cristina

5 Bagnarese (-1)

2 San Gaetano

1 Catona