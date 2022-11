Serie B, il Giudice Sportivo: ammenda inflitta alla Reggina

Club amaranto punito per lancio in campo di fumogeni e bottigliette d'acqua

Il Giudice Sportivo di Serie B, in riferimento alle partite della dodicesima giornata, ha inflitto un’ammenda di € 4.000,00 alla Reggina “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica e tre fumogeni”. Nessuna squalifica per gli amaranto, per Ravaglia e Rivas sono arrivate le prime ammonizioni in campionato.

Per quanto riguarda il resto della B, due giornate di stop per Lezzerini del Brescia, espulso per proteste eccessive; un turno di squalifica invece per Pastina del Benevento, Cassandro del Cittadella e Folorunsho del Bari, quest’ultimo giunto alla quinta ammonizione.