Reggina, il bis di Canotto, Hernani è il dodicesimo marcatore

La serata da sogno del “Granillo” ha regalato alla Reggina il ritorno al secondo posto, agganciando proprio lo stesso Genoa. I due gol realizzati consentono agli amaranto di arrivare a quota 22 confermandosi miglior attacco del campionato; al secondo posto irrompe il Pisa che raggiunge le 20 marcature, superando il Bari, ora terzo a 19.

A seguito del posticipo, Reggina e Genoa raggiungono le 10 reti subite, condividendo anche in questo caso il secondo posto alle spalle della capolista Frosinone, miglior difesa con 7 gol al passivo. Amaranto invece primi nella differenza reti, +12, con una lunghezza di vantaggio sui ciociari, i quali restano gli unici a non aver ancora pareggiato dopo 12 giornate.

La partita contro il Genoa ha rotto il ghiaccio per quanto concerne i rigori a favore della Reggina, addirittura 2 in 90′, il primo fallito da Menez, il secondo trasformato da Hernani, il quale trova così il suo primo gol in amaranto diventando il dodicesimo marcatore in 12 giornate. Per Canotto, autore del primo vantaggio con una rete di pregevole fattura, è il secondo gol stagionale dopo aver deciso la sfida di Pisa; ad innescarlo un lancio ben calibrato di Majer, al secondo assist vincente del suo campionato.

MARCATORI

4 Fabbian

3 Menez

2 Canotto, Gagliolo, Gori, Pierozzi, Rivas

1 Crisetig, Hernani (1 rig.), Liotti, Lombardi, Majer

ASSIST

3 Canotto, Di Chiara

2 Majer, Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Hernani