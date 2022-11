Reggina-Genoa, il commento: decisivo l’ex Hernani su rigore

Vittoria importantissima nel posticipo della dodicesima giornata di Serie B per la Reggina, che batte 2-1 il Genoa grazie alle rete di canotto Canotto e al rigore trasformato da Hernani.

Al Granillo partono meglio gli ospiti che spingono sull’acceleratore fin dalle battute iniziali del match e provano a rendersi pericolosi sfruttando le corsie esterne. Ciò nonostante la Reggina guadagna terreno con il passare dei minuti, trovando anche il gol del vantaggio con Canotto al minuto 15’: lancio in verticale di Majer per l’esterno ex Frosinone che addomestica il pallone e con un preciso diagonale dal limite dell’area batte Semper. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e al minuto 33’ Aramu approfitta dell’unica incertezza difensiva della retroguardia amaranto nel primo tempo per ristabilire la parità: break sulla destra di Sabelli che mette in mezzo un buon pallone, Gagliolo lo sfiora e involontariamente lo accomoda sulla testa del trequartista genoano che schiaccia di testa e non lascia scampo a Ravaglia. Al Granillo non c’è un attimo di tregua e un minuto più tardi Rivas viene messo giù in area da Bani: l’On Field Review toglie ogni dubbio al direttore di gara, è calcio di rigore per la Reggina. Sul dischetto si presenta Jeremy Menez, ma la sua conclusione è debole e Semper respinge agevolmente, chiudendo di fatto la prima frazione di gara.

Al rientro dagli spogliatoi il copione del match non cambia, con i padroni di casa che iniziano il secondo tempo esattamente come avevano lasciato il primo, ovvero guadagnandosi un altro penalty: azione caparbia di Pierozzi sul binario di destra e cross in mezzo intercettato dal braccio di Czyborra, con Maresca che indica nuovamente il dischetto. Dagli undici metri questa volta si presenta Hernani che spiazza l’estremo difensore e porta in vantaggio la Reggina. Blessin inserisce forze fresche e cambia l’impostazione tattica della squadra nel tentativo di recuperare lo svantaggio, ma la squadra di Inzaghi è abile nel disinnescare sul nascere tutte le iniziative offensive dei rossoblù e al minuto 67’ sfiora addirittura la rete del 3-1 con l’onnipresente Canotto che dopo aver saltato Bani prova ad impensierire Semper da posizione defilata, ma l’estremo difensore genoano fa buona guardia sul primo palo. Nel finale gli amaranto si limitano a gestire il risultato e allo scadere dei sei minuti di recupero può finalmente partire la festa al Granillo. Al termine di un match elettrizzante e ricco di emozioni, la Reggina ritrova la gioia della vittoria dopo tre giornate senza successi. Gli uomini di Inzaghi salgono a quota 22 punti e raggiungono il Grifone al secondo posto in classifica.

s.r.