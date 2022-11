Reggina-Genoa, le pagelle: Gagliolo “Ministro della Difesa”, Hernani “bello di notte”

La Reggina si aggiudica il posticipo con il Genoa al termine di una lunga battaglia, la decide Hernani dopo il botta e risposta tra Canotto e Aramu e il rigore sbagliato da Menez. Le pagelle.

Ravaglia 6,5 – Tempestivo nelle uscite, trasmette sicurezza al reparto; raramente chiamato in causa, i suoi interventi sono di ordinaria amministrazione.

Pierozzi 7 – Prestazione di grande intensità, tiene d’occhio il diretto avversario con intelligenza; dimostra tutta la sua qualità nei duelli uno contro uno.

Camporese 7 – Interventi puliti e puntuali, gioca palla a terra per l’impostazione dal basso, lascia le briciole a chiunque circoli dalle sue parti.

Gagliolo 7,5 – Coda non tocca palla, domina il gioco aereo raccogliendo ogni pallone vagante e pulendo l’area con lucidità; prestazione di qualità, sicurezza e temperamento.

Giraudo 6,5 – Non offre molta spinta ma non lascia mai scoperta la sua zona di competenza, prestazione di grande ordine e quantità. Dal 75′ Cionek S.V.

Fabbian 7 – Pressing alto costante e consueto supporto in zona d’attacco, mostra i denti nel lungo duello con un mastino come Strootman.

Majer 6,5 – Un po’ meno brillante del solito ma è costretto ad un importante e faticoso lavoro di schermo davanti alla difesa che gli brucia notevoli energie. Dal 71′ Crisetig 6,5 – Infonde linfa fresca nella parte finale del match in cui c’è da soffrire.

Hernani 7,5 – Rinvigorito rispetto alle ultime prestazioni, è costantemente nel vivo del gioco, tanto in costruzione quanto in copertura; si prende la responsabilità del secondo rigore di serata, regalando il secondo boato al “Granillo”.

Canotto 7 – Fa esplodere il “Granillo” con una rete splendida, ubriacando i difensori; Czyborra se lo perde più volte, tanto che il difensore è costretto limitare le scorribande. In contropiede va vicino alla doppietta. Dall’81’ Liotti S.V.

Ménez 5,5 – I lunghi minuti di attesa prima di calciare il rigore forse pesano sulla sua concentrazione e il risultato non è degno della sua qualità; ci mette tanta voglia ma dopo l’errore esce gradualmente dalla partita, concedendo un ultimo guizzo prima di lasciare il campo, lanciando Canotto in contropiede. Dal 71′ Gori 6,5 – Prezioso il suo lavoro di disturbo sui portatori di palla, corre come un tarantolato battagliando con tutti gli avversari.

Rivas 6,5 – Punta Sabelli costantemente rendendogli complicata la serata, riesce a saltarlo spesso e volentieri senza tuttavia riuscire ad essere concreto; ha il merito di procurarsi il primo rigore di serata. Dal 71′ Cicerelli 6,5 – Corre senza mai fermarsi, costretto anche al sacrificio in copertura; nei minuti finali crea alcune insidie ai liguri che lo temono e lo tengono d’occhio.

Mister Inzaghi 7,5 – La Reggina torna a giocare ad altissimi livelli contro un avversario, anzi, l’avversario. Perché il Genoa è probabilmente la squadra più forte della B per organico, ma la prestazione amaranto è sontuosa di fronte ad un grande pubblico. Grande palleggio, enormi doti di sacrificio evidenziate nel finale di gara, determinazione e qualità in abbondanza per mettere in scacco l’avversario. I cambi effettuati nella ripresa hanno portato ciò che il mister ha chiesto. Grande merito collettivo il non aver subito il contraccolpo di gol subito e rigore sbagliato in pochi minuti, dimostrazione di una grande tenuta mentale e di un gruppo forte.