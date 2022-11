Reggina-Genoa, Inzaghi: “La squadra ha fatto un capolavoro”

Al termine di Reggina-Genoa, nella sala stampa dello stadio “Granillo” è intervenuto il tecnico amaranto Filippo Inzaghi per commentare il match.

“Sono felice, i calciatori devono godersi la partita perfetta, ci voleva una gara del genere. Abbiamo adottato una strategia diversa, dovevamo stare compatti, saper soffrire ed essere cinici. Il nostro portiere non ha subito un tiro, la squadra ha fatto un capolavoro. Ho detto ai ragazzi nell’intervallo che il primo tempo deve darci la consapevolezza di essere forti, con sacrificio e lotta abbiamo fatto una partita straordinaria. Dobbiamo dare seguito a questa vittoria, se giochi questo tipo di calcio le vittorie arrivano; in tanti mi hanno chiesto il cambio, avevano speso tutto, sono sempre pronti anche se restano fuori per alcune partite. A volte vinci con il portiere migliore in campo, mentre stasera il nostro non ha fatto parate; hanno fatto tutti una prestazione di grande sacrificio, sia i titolari che i subentrati. Speravo in una serata così per far crescere l’autostima già alta. Dopo il rigore ho avuto paura del contraccolpo, ma stavamo andando fortissimo; abbiamo preso un gol sfortunato. Ho deciso che fino all’ultimo allenamento non farò capire chi gioca, ma potrei pescare ad occhi chiusi; voglio conoscere di più i miei giocatori, ogni tanto ci sta cambiare e l’ho fatto serenamente perché so di pescare bene. Hernani? Sapevo che dopo un anno di inattività serviva pazienza, non si poteva giudicare subito, le prestazioni contro Cagliari e Genoa hanno confermato la sua crescita.”