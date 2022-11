Reggina-Genoa, i precedenti: 13 anni fa l’ultima sfida al Granillo

A distanza di tredici anni dall’ultima sfida, Reggina e Genoa si ritroveranno lunedì sera nuovamente di fronte al Granillo in occasione del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

Il 5 aprile 2009 i rossoblù riuscirono espugnare il Granillo grazie alla rete di Thiago Motta. La squadra allenata allora da Orlandi avrebbe successivamente salutato la serie A al termine della stagione.

L’ultima gara in serie cadetta tra le due compagini risale invece al 2 giugno 2002, con la gara che si concluse in parità. Doppio vantaggio genoano con Mensah e Carparelli, poi le reti di Savoldi e Dionigi per il pari finale.

Di seguito tutti i precedenti tra Reggina e Genoa disputati a Reggio Calabria:

Serie A – 5 aprile 2009: Reggina-Genoa 0-1

Serie A – 11 novembre 2007: Reggina-Genoa 2-0

Serie B – 2 giugno 2002: Reggina-Genoa 2-2

Serie B – 23 maggio 1999: Reggina-Genoa 0-0

Serie B – 10 maggio 1998: Reggina-Genoa 2-0