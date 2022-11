Reggina, i precedenti con l’arbitro Maresca: un Internazionale per la grande sfida con il Genoa

Il posticipo della dodicesima giornata di Serie B metterà di fronte Reggina e Genoa, lunedì sera al “Granillo”, partita che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Un arbitro di grande livello per questa sfida di alto profilo, un Internazionale che già solo nel corso di questa stagione ha diretto 5 match di Serie A e 4 di coppe europee. Si tratta della prima partita di B per lui nell’attuale annata, un debutto con i fiocchi per un match di cartello come quello tra amaranto e rossoblù.

Già 4 volte l’arbitro napoletano ha diretto la Reggina, sempre in Serie B, con una sola vittoria amaranto arrivata proprio nell’ultimo match, il 6 febbraio 2021 a Pescara, un 2-0 firmato da Denis e Montalto. In precedenza un pareggio nel primo incrocio ufficiale avvenuto in un Lanciano-Reggina dell’agosto 2013 con il pari di Cocco nel finale a evitare la sconfitta. A seguire arrivarono due sconfitte: 2-1 a Brescia nel dicembre dello stesso anno; 1-2 con il Venezia nel dicembre 2020, unica visita di Maresca al “Granillo” con il gol di Lafferty ribaltato da Aramu e Bocalon.

Sono invece ben 15 i precedenti tra l’arbitro napoletano e il Genoa con 4 successi dei liguri, 3 pareggi e ben 8 sconfitte. Dal 2020 si sono incrociati 6 volte con ben 5 partite perse e un solo pari.