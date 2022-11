Serie B, Giudice Sportivo: Genoa al “Granillo” senza Badelj

Il Giudice Sportivo di Serie B ha fermato per un turno quattro calciatori dopo le partite dell’undicesima giornata. Tra questi quattro c’è Milan Badelj, il centrocampista croato del Genoa, ex di Lazio e Fiorentina e che vanta 55 presenze con la maglia della sua nazionale, con la quale giocò gli ultimi Europei. Il tecnico dei liguri Blessin dovrà quindi rinunciare al croato per la trasferta di lunedì sera al “Granillo”.

Gli altri tre squalificati sono: Iannoni del Perugia, Murgia della Spal e Joronen del Venezia.

Per quanto concerne la Reggina, terza ammonizione per Gagliolo che si avvicina alla diffida, mentre sia Hernani che Obi hanno ricevuto il primo giallo del loro campionato.