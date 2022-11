Serie B, il Cosenza esonera Dionigi, tanti i nomi per la sostituzione

L’esperienza sulla panchina del Cosenza è durata solamente 12 partite per Davide Dionigi, per il quale è risultata fatale la sconfitta interna di sabato contro il Frosinone, arrivata dopo il vantaggio di Merola ribaltato dai ciociari primi della classe.

L’ultima vittoria dei rossoblù era arrivata esattamente un mese prima contro il Como, il 30 settembre; dopodiché Dionigi e i suoi hanno inanellato quattro sconfitte di fila, una sequenza iniziata con la sconfitta del “Granillo” per 3-0, l’1-2 casalingo con il Genoa, il netto 5-0 subito a Ferrara e infine il già citato stop con il Frosinone. 12 partite per Dionigi a Cosenza, una di Coppa Italia e 11 di campionato in cui ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Il club cosentino non ha ancora scelto il sostituto, tanti sono i nomi che sono stati fatti nelle ultime ventiquattro ore, a partire dai due ex tecnici della Reggina della scorsa stagione, Aglietti e Stellone; il ds Gemmi avrebbe fatto un sondaggio per Luigi Di Biagio, il quale avrebbe declinato l’offerta. Tra i vari nomi fatti, quello che al momento parrebbe sulla bocca di tutti, soprattutto per le suggestioni che porta, è quello di Zdenek Zeman.