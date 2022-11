Serie B, cambio sulla panchina del Venezia: esonerato Javorcic

La vittoria per 4-1 di Cagliari ottenuta il 1° ottobre sembrava aver rilanciato il Venezia, partito con il freno a mano tirato; tuttavia per il lagunari il mese di ottobre non ha evidenziato passi avanti quanto invece confermato i problemi già riscontrati nelle prime giornate.

Tre sconfitte interne, contro Bari, Frosinone e Ascoli, e un pareggio a Brescia, hanno portato il Venezia ad occupare il penultimo posto in compagnia del Como, con sole 2 vittorie e 3 pareggi; gravano sulla classifica dei veneti le 6 sconfitte rimediate finora e che hanno indotto la dirigenza a sollevare dall’incarico il tecnico Ivan Javorcic e il suo staff (il vice Gamberini e il preparatore atletico Berselli).

Per la sostituzione del tecnico croato il favorito parrebbe Andrea Soncin per il quale si attende l’ufficialità da parte del club.