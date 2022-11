Reggina, il bis di Gagliolo vale il ventesimo gol amaranto

La Reggina torna da Cagliari con il primo pareggio del suo campionato, ma soprattutto riesce per la prima volta ad uscire imbattuta dal campo dopo essere andata in svantaggio. L’asse degli ex Parma Hernani-Gagliolo frutta il gol del pari dopo il vantaggio-lampo di Lapadula e nella ripresa, per la prima volta in questo campionato, il portiere amaranto (Ravaglia in questo caso, al debutto in campionato) è costretto agli straordinari.

Seconda firma in campionato per Riccardo Gagliolo, andato in gol in maniera quasi identica contro il Cittadella; la rete del difensore italo-svedese porta i gol complessivi segnati dalla Reggina a quota 20, confermandosi miglior attacco della Serie B. Il Bari secondo a 18 resta a secco per la terza giornata consecutiva, il Frosinone aggancia la Ternana al terzo posto a quota 17.

Tutto invariato in fatto di gol subiti: Frosinone, Genoa e Reggina incassano una rete a testa e mantengono le prime tre posizioni rispettivamente con 7, 8 e 9 marcature al passivo.

Per Hernani è arrivato il primo assist stagionale, con il calcio d’angolo spedito perfettamente sulla testa di Gagliolo; un peccato l’essersi divorato poco dopo il gol del sorpasso a tu per tu con il portiere.

MARCATORI

4 Fabbian

3 Menez

2 Gagliolo, Gori, Pierozzi, Rivas

1 Canotto, Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer

ASSIST

3 Canotto, Di Chiara

2 Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Hernani, Majer